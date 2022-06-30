اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 08:42 ص
أكرم القصاص
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نجيب ميقاتي يعلق على تسريب التشكيلة الحكومية

الخميس، 30 يونيو 2022 08:00 ص
نجيب ميقاتي يعلق على تسريب التشكيلة الحكومية رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى
وكالات

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علق رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، على تسريب التشكيلة الحكومية، قائلا إن عجلة التسريب فضحت "المسرب" الذي أبقى على علامات بالغة الدلالة على النسخة المسربة، ففضحته.

وأصدر المكتب الاعلامي لميقاتي بيان، جاء فيه: "على إثر الضجة التي أثارها تسريب بعض المحيطين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسودة التشكيلة الحكومية التي سلمها الرئيس ميقاتي إلى رئيس الجمهورية، عمد من نفى التسريب إلى توزيع خبر عبر أحد المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي مفاده أن الفريق المحيط بالرئيس ميقاتي هو من سرب المسودة".

وأضاف: "يهمنا في هذا الإطار التوضيح أن أسماء من سرب التشكيلة ومن سربت إليه من الصحافيين معروفة وموثقة بالوقائع والأدلة، ومن الأفضل أن لا يلعب المسربون بنار تؤذي زملاء نحترمهم ونقدرهم، مشيرا إلى أن "عجلة التسريب فضحت "المسّرب" الذي ابقى على علامات بالغة الدلالة على النسخة المسرّبة، ففضحته".

ورأى أن "القصد من تسريب التشكيلة واضح للعموم، والرسالة وصلت، ونعلن وقف السجال لانجاح السعي الحثيث لتشكيل الحكومة وصونا لمقام رئاسة الجمهورية".


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