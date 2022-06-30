اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 12:51 م
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مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين للتعرف على جودة الخدمات المقدمة.. صور

الخميس، 30 يونيو 2022 12:12 م
مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين للتعرف على جودة الخدمات المقدمة.. صور مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين
سوهاج محمود مقبول

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أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمدينة المراغة الجارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا باجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، هذا بالإضافة إلى إجراء إستطلاع راي تليفوني لعدد 50 مشتركا من إهالى مدينة المراغة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن الإستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة ، وانه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالإستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وتعريفهم بالخدمات التى تقدمها الشركة وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الاهدار.

 

مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين (1)
 
مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين (2)
 
مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين (3)
 
مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين (4)
 
مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين (5)
 
مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين (6)
 
مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين (7)

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