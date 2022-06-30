مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين للتعرف على جودة الخدمات المقدمة.. صور

سوهاج محمود مقبول

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمدينة المراغة الجارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا باجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، هذا بالإضافة إلى إجراء إستطلاع راي تليفوني لعدد 50 مشتركا من إهالى مدينة المراغة.