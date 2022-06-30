مياه الأقصر تبدأ التدريب على تصميم وتخطيط شبكات مياه الشرب لتنمية مهارات العاملين

ويقول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تهدف الخطة التدريبية الى إعداد مهندسين ومخططين لإدارات التخطيط بشركات مياه الشرب، وبالتعرف على مصادر مصر المائية ومدى تغير نصيب الفرد من المياه والتحديات الأساسية التي تواجهنا، بجانب التعرف على منظومة مياه الشرب ومكوناتها ومراحل التصفية وحساب السكان الحالي والمستقبلي باستخدام الطرق المختلفة، ومعدلات الاستهلاك لتحديد كميات المياه المطلوبة مستقبلياً، كجزء أول من الخطة التدريبية.

وفي نفس السياق استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، إحتفالية الخطة الاستراتيجية لتكريم شركات المياه لكل من محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، والمقامة بمحافظة الأقصر، والتي جاءت بحضور رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، وحضور السيد عمرو الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة، والمهندس عاطف عزت، مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ومن جانبه أكد رئيس شركة مياه الأقصر أثناء ترحيبه بالحضور أن محافظة الأقصر تسعد دائماً بلقاء الأشقاء من جميع الشركات التابعة وتحرص على تقديم كل الدعم لهم بهدف إرساء دعائم الخطة الاستراتيجية والتى بدأت خطواتها الأولى بشركة الأقصر وتنتظر الوصول للمنتج النهائي الذي سوف تسير عليه الشركة خلال الخمس الأعوام القادمة فى إطار الأسس السليمة للتطوير وفق منهجية علمية يصيغها ويضع بنودها أبناء الشركة من جميع الإدارات القطاعات.