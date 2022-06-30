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موسكو تستدعى السفيرة البريطانية احتجاجاً على تصريحات جونسون

الخميس، 30 يونيو 2022 06:43 م
موسكو تستدعى السفيرة البريطانية احتجاجاً على تصريحات جونسون لافروف
كتب محمد جمال

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استدعت وزارة الخارجية الروسية الخميس، سفيرة المملكة المتحدة فى موسكو وأبلغتها احتجاجها على التصريحات "غير اللائقة" التى أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب رويترز.

وقالت الدبلوماسية الروسية في بيان إن موسكو أبلغت ديبورا برونرت احتجاجها "الشديد" على "التصريحات غير اللائقة للسلطات البريطانية إزاء روسيا ورئيسها ومسؤوليها، وكذلك حيال الشعب الروسى".

يذكرأن، علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نقاش دار بين قادة مجموعة السبع الاثنين الماضي، والذي قالوا فيه إنهم "ينوون خلع ملابسهم وإبراز عضلات صدرهم".

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في حديث الرئيس الروسي أنه لم يفهم تحديدا ما يعنونه بـ "خلع الملابس"، حيث تساءل عما إذا كانوا يعنون بذلك "الجزء العلوي أم السفلي"، إلا أنه يظن أنه سيكون "مشهدا مقززا على أي حال".

وتابع بوتين، ردا على سؤال لأحد الصحفيين على هامش القمة السادسة لبحر قزوين التي عقدت في عشق أباد: "إذا ما تذكرنا (الشاعر الروسي ألكسندر) بوشكين، قد لا أتذكر الأبيات حرفيا، إلا أنه قال:

قد يكون المرء كفؤا، لكنه يفكر في جمال أظافره.

وأنا متفق مع ذلك بلا شك، فلا بد وأن يكون الإنسان متناسقا على كل المستويات، روحيا وجسمانيا، ولتحقيق ذلك التناسق، إنما يتعين عليه التخلص من العادات السيئة مثل معاقرة الخمر، وممارسة الرياضة البدنية. إنني أعرف شخصيا كل الزملاء الذين تحدثتم عنهم، ربما لا نمر بأفضل الأوقات في علاقتنا الآن كما هو مفهوم، إلا أنهم بالطبع زعماء ذوى شخصيات مميزة، وإذا ما أرادوا تحقيق نتائج في هذا المضمار، فسوف يتمكنون من ذلك بكل تأكيد. لكن المهم، العمل على النفس. من ناحية أخرى، فإن مجرد صراحتهم وحديثهم عن ذلك، هو أمر يستحق الثناء".


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