منسق حياة كريمة ببنى سويف: "المواطنون بيشاركوا معانا إيد بإيد وبيتبرعوا بالأرض"

رامى محيى الدين

قال الدكتور محمد جبر المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف: "شعب بنى سويف أصيل بطبعه وفى بداية مبادرة حياة كريمة كان العائق الأهم هو الأرض، ولقينا الناس بتتبرع بالأرض، وشكلوا لجان للمشاركة المجتمعية، وهما معانا إيد بإيد، وحلم الصرف الصحى كنا شايفينه يستغرق 15 سنة لتنفيذه ودلوقتى شايفينه بيتحقق مع إنشاء مستشفيات وتبطين ترع".

وأضاف خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج الحياة اليوم مع مصطفى شردى: "المواطنون شاركوا معنا بالأرض لمحطات الرفع، والمجمعات الخدمية والغاز والاتصالات، صحيح كان فى أراضى أملاك دولة لكن المواطنين اتبرعوا بأرض كثيرة".