مناطق الجسم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

يعد السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل سرطان الجلد 1.20 مليون حالة على مستوى العالم، وسرطان الجلد هو نمو غير طبيعي لخلايا الجلد، والذي غالبًا ما يتطور على الجلد المعرض للشمس، ومع ذلك ، يمكن أن يتطور أيضًا في مناطق الجسم التي لا تتعرض عادةً لأشعة الشمس، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الجلد وأنواعه وطرق الوقاية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أنواع سرطان الجلد



هناك ثلاثة أنواع رئيسية من سرطان الجلد وتشمل هذه:

-سرطان الخلايا القاعدية: وهو نوع من سرطان الجلد يحدث عادة في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، ويظهر على شكل نتوء شفاف قليلاً على الجلد وعلى مناطق الجلد المعرضة لأشعة الشمس مثل الرأس والرقبة.

-سرطان الخلايا الحرشفية: يتطور سرطان الخلايا الحرشفية في الخلايا الحرشفية التي تشكل الطبقات الوسطى والخارجية من الجلد ، وفقًا لما ورد في Mayo Clinic يتميز هذا النوع من سرطان الجلد بوجود نتوء أحمر صلب أو بقعة متقشرة أو قرحة تلتئم ثم تفتح مرة أخرى.

-سرطان الجلد: الميلانوما هو أخطر أنواع سرطان الجلد الذي يتطور في الخلايا الصباغية، وهي الخلية التي تنتج الميلانين. يمكن أن يتطور داخل الشامة أو يظهر فجأة على بشرتك على شكل بقعة داكنة.

تشمل الأنواع الأخرى من سرطانات الجلد: سرطان الغدد الليمفاوية التائية الجلدي ، والساركوما الليفية الجلدية الحدبية (DFSP) ، وسرطان خلايا ميركل ، والسرطان الدهني.

مناطق الجسم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد



يمكن أن يتطور سرطان الجلد في أي جزء من الجسم. ومع ذلك ، نظرًا لأنه يحدث عادةً بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية ، فغالبًا ما يوجد في مناطق الجسم المعرضة لأشعة الشمس. تشمل المواقع الشائعة الوجه، وخاصة الأنف والخدين والأذنين وفروة الرأس والكتفين والذراعين واليدين.

وقالت الدكتورة هيلين دو بي ميناجي ، استشارية الأمراض الجلدية بالمملكة المتحدة، إنها أكثر مناطق الجسم الشائعة لسرطانات الجلد تشمل الأنف والرقبة والأذنين.

يعتقد الخبراء أيضًا أن أولئك الذين يعيشون في مناخات أكثر دفئًا قد يكونون عرضة للإصابة بسرطان الجلد في مناطق مثل الجذع والظهر ، وكذلك الساقين.

علامات الإصابة بسرطان الجلد



وفقًا للجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية (AADA)، قد يظهر سرطان الجلد على الجسم بعدة طرق مختلفة يمكن أن تكون بعض العلامات:

- تغيير الشامة التي تبدو مختلفة عن غيرها

- نمو على شكل قبة

- رقعة متقشرة

- قرحة أو قرحة لا تلتئم وتشفى وتعود

- خط بني أو أسود تحت الظفر

كيف تحمي نفسك من سرطان الجلد



معظم سرطانات الجلد يمكن الوقاية منها، فيما يلي بعض طرق حماية نفسك:

- تجنب الشمس في منتصف النهار

- ارتدِ ملابس واقية

- استخدم واقي الشمس طوال العام

- تقييم بشرتك بانتظام والإبلاغ عن أي تغييرات

- تجنب الأدوية التي تجعل بشرتك أكثر حساسية