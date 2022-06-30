مكتبة الطفل من أهم المكتبات المتخصصة التابعة لمكتبة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تعد مكتبة الطفل من أهم المكتبات المتخصصة التابعة لـ مكتبة الإسكندرية، وتوفر مكتبة الطفل المصادر التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال من سن 6 إلى 11 عاما، كما تحتوى على مواد بعدة لغات وتشمل موضوعات متنوعة بداية من علم الفنون إلى علم الحيوان، كما يوجد بها معمل للحاسب الآلى لاستكشاف العديد من المواقع الإلكترونية الشيقة وتعلم كيفية البحث فى المكتبة.

وتهدف مكتبة الطفل فى المقام الأول إلى تنمية قدرات الأطفال على القراءة والبحث، وتشجيعهم على الإبداع من خلال مختلف برامج المكتبة وأنشطتها؛ حيث يقدم العاملون بالمكتبة العديد من الأنشطة للأطفال بشكل يومى؛ مثل رواية القصص، ودعوة كُتّاب متخصصين فى أدب الطفل لتشجيع الأطفال على حب القراءة، وتقديم عروض مسرح العرائس، وورش عمل الفنون والأشغال اليدوية.

وتضم مكتبة الإسكندرية العديد من المكتبات المتخصصة ومنها، مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والتى تحتوى على مجموعة ثرية من المواد المطبوعة والسمعية والبصرية فى مجال الفنون، وتشمل المجموعة المطبوعة كتبًا ونوتات موسيقية ودوريات.

أما المواد السمعية والبصرية فتضم طائفة من الأفلام السينمائية والتسجيلية والبرامج التعليمية وأدوات التعليم الذاتى فى مجال اللغات والكمبيوتر.

وتم تخصيص غرف فردية وجماعية بداخل المكتب؛ لكى يستفيد روادها من المواد السمعية والبصرية.

من ناحية أخرى، تأتى ورش العمل والندوات التى تقيمها مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الفنون والوسائط المتعددة لتبرز الموضوعات الفنية المختلفة وتلقى الضوء على الفنانين، ويتم من خلال البرامج الشهرية عرض مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية والمسرحية.

وتضم مكتبة الإسكندرية مجموعة رائعة من المعارض الدائمة فى أروقة المكتبة، والتى تبهر الزائرين والوافدين إلى المكتبة يوميا، حيث تعرض مجموعات فنية قيمة من مختلف ألوان الفنون، حيث المعارض التراثية وتضم معارض فى الفنون الشعبية والملابس التراثية والحلى والإكسسوارات من مختلف محافظات مصر والوطن العربى، ومعارض لأقدم ماكينات الطباعة، وكذلك معرض للأدوات الفلكية التى استخدمها العرب فى القرون الوسطى، بالإضافة إلى معارض فى الفنون التشكيلية المختلفة.