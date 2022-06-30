مقتل سائق تروسيكل على يد شقيقه فى القليوبية

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واصطحبت المتهم لمكان الحادث لتمثيل الجريمة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تلقى بلاغ بمقتل سائق تروسيكل على يد شقيقه بسبب محاولته منع المتهم من التعدى على والدته بالضرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ممدوح.ع"، 27 سنة، سائق تروسيكل، ومقيم دائرة القسم، إثر إصابته بطعات متفرقة بالجسم، وذلك خلال قيام شقيقه "عبد الرحمن.ع"، 23 سنة، سائق تروسيكل، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" أثناء محاولة الأخير المتوفى منع المتهم من التعدى على والدتهما بالضرب.

وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمى، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فيما اصطحبت النيابة العامة المتهم لمكان الواقعة وقام بتمثيل الجريمة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.