مقتل أمريكية برصاصة فى الرأس أمام رضيعها بنيويورك

وكالات

سقطت شابة أمريكية ضحية إطلاق نار جديدة في أحد شوارع مدينة نيويورك بعد إصابتها برصاصة قاتلة في استمرار لمسلسل نزيف الأسلحة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع نيويورك أصيبت برصاصة في رأسها وقتلت أمس الأربعاء.

وذكرت قناة (إن.بي.سي-4) أن الضحية نُقلت إلى مركز مستشفى متروبوليتان، حيث توفيت متأثرة بجروحها.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال فابيان ليفي المتحدث باسم رئيس بلدية مدينة نيويورك إريك آدامز إنه توجه إلى مكان الحادث.

وطالبت شرطة مدينة نيويورك السكان بتجنب المنطقة بسبب التحقيق.

وقالت قناة إيه.بي.سي-7 إن مسلحا يرتدي ملابس سوداء أطلق النار على رأس المرأة بعدما اقترب منها من الخلف، مضيفة أن طفلها الرضيع لم يصب بسوء.

ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه به حتى مساء الأربعاء.