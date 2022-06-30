اليوم السابع
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مطار القاهرة ينظم اليوم 489 رحلة جوية لنقل 75 ألف راكب لوجهات مختلفة

الخميس، 30 يونيو 2022 12:03 م
مطار القاهرة ينظم اليوم 489 رحلة جوية لنقل 75 ألف راكب لوجهات مختلفة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 75 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 489 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.
 
وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 241 رحلة على متنهم 49856 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 248 رحلة  على متنهم 33289 راكبا.
 
وحسب المصادر فان وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت برلين  أثينا روما البحرين الكويت ليبيًا تونس أسطنبول بروكسل الدار البيضاء الدوحة أمستردام دمشق أكرا البحرين جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى عدن رأس الخيمة تونس.
 
فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام فيينا الكويت ليبيا دبى الدوحةً البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا الرياض الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن  بيروت.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات  لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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