اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 08:07 م
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مصرع شقيقتين فى حريق منزل بأسيوط

الخميس، 30 يونيو 2022 07:05 م
مصرع شقيقتين فى حريق منزل بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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لقت شقيقتان مصرعهما في حريق شب داخل منزل بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط.

تلقى اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية مسارة بدائرة المركز.

وبانتقال الإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين أن الحريق بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء عمل الخبز.

وأسفر الحريق عن وفاة كل من "إيمان ع ع" 21 سنة، و"أسماء ع ع" 16 سنة واحتراق أثاث المنزل، وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.


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