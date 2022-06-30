مصرع شخصين سقطا من أعلى سقالة بمركز أشمون فى المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

لقى شخصان مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما بالمسجد الكبير بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بمصرع كل من "محمد م ت"، و"أحمد ع ت" المُقيمين بمركز منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية، إثر سقوطها من أعلى سقالة بالمسجد الكبير بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون.

وبالانتقال الفورى والفحص تبين أن المقاول والد أحدهما وشقيق الآخر، وأكد أنهما سقطا نتيجة اختلال توازنهما من أعلى السقالة أثناء ترميم المسجد الكبير بقرية صراوة. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثتين.