اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 04:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين سقطا من أعلى سقالة بمركز أشمون فى المنوفية

الخميس، 30 يونيو 2022 04:27 ص
مصرع شخصين سقطا من أعلى سقالة بمركز أشمون فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما بالمسجد الكبير بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بمصرع كل من "محمد م ت"، و"أحمد ع ت" المُقيمين بمركز منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية، إثر سقوطها من أعلى سقالة بالمسجد الكبير بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون. 
 
وبالانتقال الفورى والفحص تبين أن المقاول والد أحدهما وشقيق الآخر، وأكد أنهما سقطا نتيجة اختلال توازنهما من أعلى السقالة أثناء ترميم المسجد الكبير بقرية صراوة. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على  النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثتين.

مصرع شخصان

سقطا من أعلى سقالة بالمنوفية

الشرقية

المسجد الكبير بصراوة

اشمون

المنوفية

مدير أمن المنوفية

تحرير المحضر

النيابة العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة