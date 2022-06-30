اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 06:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب سقط من أحد القطارات فى منطقة أبو النمرس بالجيزة

الخميس، 30 يونيو 2022 06:00 م
مصرع شاب سقط من أحد القطارات فى منطقة أبو النمرس بالجيزة قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقط شاب من أحد قطارات السكة الحديد فى منطقة أبو النمرس بالجيزة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا اختل توازنه وسقط من قطار، مما أسفر عن مصرعه. 
 
 
تم التوصل لهوية الشاب، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

مصرع شاب

حادث قطار

ابو النمرس

امن الجيزة

أمن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة