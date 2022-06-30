مصرع شاب سقط من أحد القطارات فى منطقة أبو النمرس بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط شاب من أحد قطارات السكة الحديد فى منطقة أبو النمرس بالجيزة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا اختل توازنه وسقط من قطار، مما أسفر عن مصرعه.

تم التوصل لهوية الشاب، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.