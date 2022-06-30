مصرع أب وابنته نتيجة تسممهما بـ"بوردة النمل والصراصير" فى الدقهلية

لقى أب وابنته مصرعهما بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، نتيجة إصابتهما بالتسمم لتناول مواد كيماوية عن طريق الخطأ.
تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفي منية النصر العام إلى مأمور المركز يفيد باستقبال مستشفى منية النصر أب وابنته باشتباه تسمم ولفظا أنفاسهما الأخيرة حال محاولة إسعافهما، حيث استقبل المستشفى رضا إبراهيم عبده الخميسي 56 سنة، وابنته نورهان 20 سنة، مصابين بحالة تسمم مواد غير معلومة.
وأكد المستشفي أنه تم استقبال الحالتين في حالة قيئ شديد، وقد لفظت الفتاة العشرينية أنفاسها الأخيرة وأعقبها وفاة الأب بعد فشل كافة الإسعافات لإنقاذه، وتحرر عن ذلك المحضر الازم وتم نقل جثتيهما لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وكشف مصدر أنه أثناء رش الابنة للمنزل ببودرة النمل والصراصير أثناء تنظيفه تطايرت بعض من البودرة على الطعام بالمطبخ، وتناوله الأب والابنة مما تسبب في وفاتهما.
مصرع أب وابنته نتيجة تسممهما بـ"بوردة النمل والصراصير" فى الدقهليةالخميس، 30 يونيو 2022 01:13 م
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لقى أب وابنته مصرعهما بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، نتيجة إصابتهما بالتسمم لتناول مواد كيماوية عن طريق الخطأ.
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