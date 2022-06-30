مشروع ترجمة خطبة عرفات يستهدف 150 مليون مستفيد بعشر لغات

إيمان حنا

أطلقت شئون الحرمين مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات لإيصال رسالة الحرمين للعالم عبر ترجمة خطبة عرفات بجميع اللغات، حيث وصلت خطبة عرفات العام الماضي إلى 100 مليون حاج ومستفيد ومستمع خلال موسم حج العام الماضي، فيما تستهدف الرئاسة في موسم الحج الحالي 150 مليون مستفيد من ترجمة خطبة عرفات بعشرة لغات عالمية عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات، وفق ما أعلنه الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس الذي سيطلق حملة تدشين ترجمة خطبة عرفات اليوم الخميس في رئاسة الحرمين بمكة.

وأكد الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشئون الحرمين، أن وكالة الترجمة واللغات استعدت بالتجهيز المسبق بأحدث الأجهزة والأنظمة لبث وترجمة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ(10) لغات مختلفة وهي: (الإنجليزية، الفرنسية، الملاوية، الأردية، الفارسية، الروسية، الصينية، البنغالية، التركية، الهوسا). واكد السديس الدكتور عبد الرحمن السديس ان مشروع مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة يوم عرفة يعد الأكبر من نوعه في العالم لحمل رسالة التسامح والوسطية من ارض السلام.

وقد وضعت رئاسة الحرمين خطة متكاملة للترجمة الفورية سخرت كل إمكانياتها باستخدام التقنية العالمية الحديثة الاستراتيجية للوصول إلى معدلات أعلى وبثها العالم الإسلامي وجميع بقاع الأرض، وللمهتمين والراغبين لاستماع الخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين، ولإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وإظهار رسالة المملكة وما تتميز بها من تسامح وتحاب ودعوة إلى الوسطية والاعتدال.