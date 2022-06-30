اليوم السابع
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مسئول روسى: تجميد الغرب للأصول الروسية أحد أعظم السرقات فى التاريخ

الخميس، 30 يونيو 2022 08:29 ص
مسئول روسى: تجميد الغرب للأصول الروسية أحد أعظم السرقات فى التاريخ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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وصف نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف تجميد الغرب للأصول الروسية بأنه أحد أعظم السرقات في التاريخ.

وقال فينيديكتوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس، "المفارقة هي أن منظمي هذه الجريمة هم نفسهم الذين تحملوا في السابق المسؤولية عن الحفاظ على الهيكل الاقتصادي العالمي"، وشبه هذا الوضع بـ"ثعلب مسؤول عن حظيرة دجاج".


وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أفادت -في وقت سابق- بأن أي استخدام للأصول الروسية من أي دولة ستعتبره موسكو خطوة غير ودية تستدعي الرد.


في سياق آخر، كشف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف عن خطط لمتطرفين الأوكرانيين لحرق مدينة أفدييفكا في دونيتسك مع سكانها لاتهام الجيش الروسي بقصف البنية التحتية المدنية.


وقال ميزينتسيف -في تصريح- إن الاتصالات اللاسلكية التي اعترضتها القوات الروسية للمتطرفين والمرتزقة تثبت الخطط لمحو افدييفكا عند اقتراب القوات الروسية منها وذلك باستخدام تكتيك "الأرض المحروقة".

 


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