اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 03:54 م
أكرم القصاص
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مرصد الأزهر: وعى الشعب مكنه من كشف الأفكار الهدامة ضد وطنه والثورة عليها

الخميس، 30 يونيو 2022 02:49 م
مرصد الأزهر: وعى الشعب مكنه من كشف الأفكار الهدامة ضد وطنه والثورة عليها مرصد الأزهر
كتب لؤى على

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تحل، اليوم الخميس، الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو التى أثبت فيها شعب مصر وعيه الكامل بالأفكار الهدامة التى حاول البعض زرعها فى عقول أبناء هذا الوطن الأبى، لتوجيه دفته إلى مسارات تخدم مصالحهم وحدهم فقط.
 
وهنأ المرصد الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري، بهذه المناسبة، فإنه يؤكد أهمية اصطفاف الشعب خلف قيادته وقواته المسلحة وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.
 
وأشار مرصد الأزهر إلى سعيه عبر وحداته البالغ عددها 13 وحدة إلى رصد جميع الأفكار المتطرفة التي تبث يوميًا عبر الإنترنت بهدف استقطاب عقول الشباب ـ على الأخص ـ لضمهم إلى صفوف التنظيمات الإرهابية التي هى أبعد ما يكون عن بناء الأوطان وحفظ دماء الأبرياء.
 
وكانت وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية المصرية، قد استعانت بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف في إعداد تقريرها الوطني لعام 2021 للمرة الثانية على التوالي، إيمانًا بأهمية الدور الذي يؤديه المرصد في تتبع وتحليل أنشطة التنظيمات الإرهابية.

مرصد الازهر

الازهر الشريف

ثورة 30 يونيو

الافكار المتطرفة



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