مدير الصحة العالمية يدعو لتسريع الجهود لتطوير لقاح شامل لفيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، ان إصابات كورونا تزاد في العالم بسبب متحور اوميكرون من السلالة BA.4 و BA.5 في العديد من الأماكن، حيث ترتفع الحالات في 110 دولة، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي الحالات العالمية بنسبة 20 %، وارتفعت الوفيات في 3 مناطق لمنظمة الصحة العالمية الــ 6 حتى مع الرقم العالمي لا يزال مستقرا نسبيا، هذا الوباء آخذ في التغير لكنه لم ينته بعد، لقد أحرزنا تقدمًا ولكن الأمر لم ينته بعد، وأدعو إلى تسريع الجهود والحوافز لتطوير لقاح شامل لفيروس كورونا.

وقال، إن قدرتنا على تتبع الفيروس معرضة للخطر حيث أن الإبلاغ والتسلسل الجينومي آخذ في الانخفاض مما يعني أنه أصبح من الصعب تتبع اوميكرون Omicron وتحليل المتغيرات الناشئة في المستقبل.

لقد اقتربنا من منتصف العام، وهي النقطة التي دعت فيها منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى تطعيم 70%على الأقل من سكانها.

وأضاف، إنه في الأشهر الثمانية عشر الماضية، تم توزيع أكثر من 12 مليار جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم.

يتم الآن تلقيح 75 % من العاملين الصحيين في العالم، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وتقدر مجلة لانسيت أنه تم إنقاذ 20 مليون شخص بسبب اللقاحات.

على الجانب الآخر، لا يزال مئات الملايين من الأشخاص، بما في ذلك عشرات الملايين من العاملين الصحيين وكبار السن في البلدان منخفضة الدخل، غير محصنين، مما يعني أنهم أكثر عرضة لموجات الفيروس في المستقبل، في حين أن تخزين اللقاحات من قبل الدول الغنية والمصنّعة كان العائق الرئيسي أمام الوصول إليها العام الماضي، كان الالتزام السياسي المتزايد بإيصال اللقاحات إلى الناس - وتحديات المعلومات المضللة - عقبات على المستوى الوطني في عام 2022.

مع بلوغ 58 دولة فقط هدف 70%، قال البعض إنه لا يمكن للبلدان منخفضة الدخل تحقيق ذلك.

لقد كنت للتو في رواندا حيث تجاوزت معدلات التطعيم بالجرعة الثانية الآن 65% وما زالت في ارتفاع، وأظهر آخرون مثل نيبال وكمبوديا أن ذلك ممكن، ومع ذلك، يبلغ متوسط ​​المعدل في البلدان منخفضة الدخل 13 %، ولكن إذا كانت هناك إرادة سياسية كافية محليًا، والدعم لضمان نشر المعلومات على المجتمعات ومعالجة المعلومات المضللة، فإن معدلات التطعيم المرتفعة يمكن تحقيقها بالكامل.

وقال تيدروس فى بيان جديد له، عندما بدأ إطلاق اللقاح، دعت منظمة الصحة العالمية، جميع البلدان إلى البدء بنهج متعدد الطبقات يستهدف كبار السن والعاملين الصحيين الذين كانوا أكثر عرضة لخطر الفيروس قبل الانتقال لتغطية بقية السكان، للمضي قدمًا، للوقاية من الوفيات والأمراض الشديدة، من المهم إبقاء الفئات الأكثر عرضة للخطر على اطلاع دائم بالتطعيم، في جميع البلدان، ينبغي تطعيم 100 % من الفئات المعرضة للخطر وتعزيزها في أسرع وقت ممكن.

بالنسبة لعامة السكان، من المنطقي أيضًا الاستمرار في تقوية جدار المناعة هذا، مما يساعد على تقليل شدة المرض ويقلل من خطر الإصابة بحالة مرضية طويلة الأمد أو ما بعد كورونا.

وأضاف، إنه حتى الحالات "الخفيفة" نسبيًا تكون معطلة ومدمرة، مما يؤدي إلى إبعاد الأطفال عن المدرسة والبالغين عن العمل، مما يتسبب في مزيد من الاضطراب الاقتصادي وسلسلة التوريد.

وأكد، أعتقد أنه يجب على البلدان الاستمرار في تلقيح 70 % من السكان، بدءًا من الفئات الأكثر ضعفًا، إذا لم نشارك ثمار العلم بشكل منصف، فإننا نقوض الفلسفة القائلة بأن جميع الأرواح لها قيمة متساوية.

إذا كانت الدول الغنية تقوم بتلقيح الأطفال من سن 6أشهر وتخطط للقيام بجولات أخرى من التطعيم، فمن غير المفهوم أن نقترح أن البلدان ذات الدخل المنخفض لا ينبغي أن تقوم بتلقيح وتعزيز أكثر الفئات عرضة للخطر، ثم العمل على تقوية جدرانها الخاصة من التطعيم.

وأوضح، على جبهة البحث والتطوير، من الأهمية بمكان وجود تمويل لقاحات الجيل الثاني بالإضافة إلى الاختبارات والعلاجات، في حين أن شحذ اللقاحات لمتغيرات الفيروس المتطورة أمر منطقي، إلا أنني أشعر بالقلق من أن انتشار الطفرات، بناءً على اللقاحات الحالية التي تحد من الشدة وتمنع الوفاة، فإن تطوير لقاحات الجيل الثاني التي توقف - أو على الأقل تقلل العدوى - سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام، وسيكون الحل المثالي هو تطوير لقاح شامل لفيروس كورونا يغطي جميع المتغيرات حتى الآن وربما المستقبل منها.

تواصل منظمة الصحة العالمية، دعوة العلماء والباحثين، وكان هناك الكثير من الأبحاث حول هذا الفيروس وفهم علم المناعة بشكل عام، من خلال تجارب التضامن لمنظمة الصحة العالمية، يمكننا أيضًا تقديم تجارب عالمية للقاحات لإثبات سلامة وفعالية اللقاحات بسرعة وفعالية، لذا، من الآن فصاعدًا، يجب أن يستهدف العالم تطعيمًا بنسبة 100% لكبار السن والعاملين في مجال الصحة، بالإضافة إلى تعزيز جدار المناعة ضد كورونا بنسبة 70% وأكثر، كما قلت في مطلع العام، يجب أن تتوفر أيضًا الاختبارات والعلاجات الجديدة مثل مضادات الفيروسات في كل بلد.

حان الوقت الآن لوزارات الصحة لدمج الاختبارات ومضادات الفيروسات في الرعاية السريرية حتى يمكن علاج المرضى بسرعة، مع وجود متغيرات جديدة مثيرة للقلق على الأرجح - يظل التسلسل الجينومي حرجًا.