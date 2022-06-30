محافظ جنوب سيناء يتفقد إنجاز الأعمال الخاصة بتوسعات مطار شرم الشيخ الدولى

جنوب سيناء - محمد حسين - فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، سير الأعمال الجارية بمشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زيارته للمطار فى بداية الشهر الجارى، بضرورة إنجاز الأعمال فى 30/06/2022 وقبل مؤتمر قمة المناخ والمزمع انعقاده فى نوفمبر 2022.



رافق المحافظ خلال الجولة المهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولى وكان فى استقباله المهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس سمير سعد الله رئيس القطاعات المشرف على قطاع القناة وسيناء وعضو مجلس تنفيذى الشركة، والمهندس أحمد جامع جمعة رئيس قطاع مدير فرع سيناء، والمهندس حسام زكريا أمين مدير مشروعات جنوب سيناء بالشركة، والمهندس سلام رشاد رئيس قطاع المشروعات الكهروميكانيكية للمبانى العامة والمرافق بالشركة، والمهندس محمد خضر شاكر مدير إدارة الأعمال الكهربائية بالشركة.



وأشاد المحافظ بشركة المقاولون العرب ورجالها المخلصين بكل مستوياتهم، حيث أوفت بما وعدت به فى إنهاء الأعمال على الوجه الأكمل فى الوقت المحدد طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، لتظهر بلدنا الحبيب في أبهى صورة مشرقة و مشرفة أمام العالم أجمع.



وأشار المحافظ إلى أن التفقد جاء في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً حرص القيادة السياسية بمواصلة مسيرة الإنجازات التي تجري على قدم وساق لتنعم مصرنا الحبيبة وشعبها الأبي الأصيل بالرخاء والتقدم والرقي.















