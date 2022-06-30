اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 03:53 م
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محافظ بنى سويف: استلام 229 ألفا و933 طن قمح بالصوامع والشون

الخميس، 30 يونيو 2022 02:53 م
محافظ بنى سويف: استلام 229 ألفا و933 طن قمح بالصوامع والشون الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إن إجمالى الكميات الموردة من القمح للصوامع والشون وصلت إلى 229 ألفا و933 طنا من إجمالى "230 ألف طن" مستهدف توريده بنهاية الموسم.

وأشار إلى استمرار أعمال التوريد ببعض مواقع الاستلام والتخزين، والتى تشهد خلال الفترة الحالية انخفاضاً فى الكميات الموردة نظرا لقرب موعد غلق باب التوريد ونتيجة الاقتراب من تحقيق المستهدف بعد أن وصلت نسبة التوريد إلى 99.97%، وبفارق يقل عن 70 طنا فقط للوصول إلى كامل المستهدف، مؤكداً متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى الذى أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

من جانبه أكد "وصفى" تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالمتابعة المستمرة بشكل يومى لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كل الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع، لحين الإعلان عن غلق باب التوريد.


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