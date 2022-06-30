محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة غرق طفل بحمام سباحة للنيابة وغلق الحديقة

قدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل ضحية حادث الغرق بحمام السباحة بالخارجة، الذي وقع مساء أمس، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقرر المحافظ إغلاق الحديقة، وحمام السباحة الملحق، لحين إنتهاء التحقيقات في الواقعة، والتأكيد على الإلتزام بإجراءات الأمن والسلامة، حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية مع إحالة الواقعة للنيابة العامة، لكشف ملابسات الحادث، ومعاقبة المقصرين حال ثبوت وقوع إهمال أدى للحادث .

كما وجه الزملوط، بصرف إعانة عاجلة لأسرة المتوفى، وتشكيل لجنة مرور على جميع حمامات السباحة بالمحافظة، للتأكد من وجود منقذ متخصص بكل حمام وتركيب حواجز وبوابات مغلقة لحمامات السباحة أو أحواض الألعاب المائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وحظر تشغيل أي حمام سباحة أو حديقة لا تلتزم بهذه الإجراءات. مناشدًا الأهالي بتشديد الرقابة والحماية لأبنائهم أثناء التواجد بالحدائق العامة والممشي السياحي حفاظا علي سلامتهم.

وكان طفل لقى مصرعه، مساء أمس الأربعاء، بعد تعرضه لحالة إغماء أثناء تواجده في حمام سباحة بحديقة عامة بمدينة الخارجة، في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الخارجة العام وتوفي أثناء محاولة إسعافه وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتبين وفاة محمود أحمد عبد الجواد، 11 سنة بعد تعرضه لحالة اغماء أثناء تواجده في حمام سباحة بحديقة عامة بمدينة الخارجة ، وجرى نقله لمستشفى الخارجة التخصصي ووضعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .