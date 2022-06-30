محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المنيا – حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري الأسبوعي، لمتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، من خلال توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.



وهنأ المحافظ الحضور بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة بعدد من القطاعات الخدمية (مياه الشرب والصرف الصحي – الصحة – الغاز – الاتصالات – الكهرباء)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.



كما استمع المحافظ إلى التقرير الأسبوعي عن نسب تنفيذ الأعمال، والتأكد من تلافي ملاحظات الاجتماع الماضي وانتهائها تماما، واستمع إلى ملاحظات مهندسي دار الهندسة، وشدد على رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية.



كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسة مصر الخير للبدء في إنشاء 24 مدرسة تعليم مجتمعي بمراكز المحافظة تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وهو ما يساعد على إتاحة فرص تعليمية جيدة للمتسربين من التعليم، موجها رؤساء المدن بتقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى الانتهاء من إنشاء تلك المدارس.





إجتماع المحافظ (1)



إجتماع المحافظ (2)



إجتماع المحافظ (3)



إجتماع المحافظ (4)



إجتماع المحافظ (5)



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الإجتماع (3)



جانب من الإجتماع (4)



جانب من الإجتماع (5)



جانب من الإجتماع (6)











