محافظ المنيا يتابع استعدادات عيد الأضحى المبارك بعدد من القطاعات الخدمية

المنيا –حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، معرض "العيد فرحتنا" بشارع المحطة بحى وسط المدينة، لتوفير اللحوم البلدية والسودانية والأسماك والسلع الغذائية والملابس الجاهزة الأحذية، بأسعار مخفضة، تتراوح بين 20% الى 30%، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال عرض كافة المنتجات بأسعار مناسبة لجميع الفئات.



رافق المحافظ الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد حلمى رئيس المدينة، والمهندس نيازى مصطفى مدير وحدة التطوير الحضرى بالمحافظة، ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، والمهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والكبارى والجهات المعنية.



وقال المحافظ إن إقامة تلك المعارض يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المعارض طوال العام ولمشاركة المواطنين فى الأعياد والمناسبات، من خلال توفير كل الاحتياجات بأسعار تنافسية مناسبة وضمن خطة المحافظة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق.



وعلى هامش جولته تفقد القاضى أعمال تطوير سور وممشى ترعة الإبراهيمية، على طريق مصر أسوان الزراعي، بحي غرب المدينة، بطول 2 كم، لمتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ (3)



جولة المحافظ (4)



جولة المحافظ (5)



