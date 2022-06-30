محافظ القليوبية يشهد إزالة أدوار مخالفة وبناء بدون ترخيص لمبنى سكنى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة حالة تعدي أدوار مخالفة بناء بدون ترخيص بشارع 11 بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، تم رصدهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة الطوابق المخالفة ازالة كلية لتحقيق الردع العام وتأكيدا لهيبة الدولة، وجاءت الحملة بحضور كلاً من اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد احمد نصار مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، والمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمدينة.



حيث تابع المحافظ، بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص، مشيرا إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة. موجها بازالة مخلفات الهدم من أمام العقار المخالف لتسيير الحركة المرورية امام السيارات والمواطنين.



وفى السياق ذاته تناشد محافظة القليوبية المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.







جانب من الإزالة (1)



جانب من الإزالة (2)



جانب من الإزالة (3)



جانب من الإزالة (4)