محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لبحث إمكانية وصول القطار الكهربائى لمدينة بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس السيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري ( الداخلي والدولي) بوزارة النقل، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وذلك لمناقشة دراسة توصيل القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور بالقاهرة مروراً بمدينة العاشر من رمضان وصولاً لمدينة بلبيس، تنفيذاً لاستكمال المشروعات المستقبلية التي تنفذها الدولة ونهوضاً بالبنية التحتية وتقديم وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين.



وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره أحد العوامل المهمة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء باكيتين أسفل كوبرى شرويدة بمدينة الزقازيق لاستيعاب عدد من أتوبيسات النقل العام (السوبر جيت) لتستخدم فى التنقل من مدينة الزقازيق لمدن الشروق والعبور والقاهرة الجديدة وذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة النقل لطرح مجموعة من الأتوبيسات المكيفة والمجهزة في عواصم المحافظات للوصول للمدن الجديدة بإستخدام وسيلة نقل واحدة وبتكلفة مناسبة للقضاء على انتظار الركاب وخاصة طلاب الجامعات.



وكلف المحافظ بإعداد دراسة عاجلة لتطوير المواقف وتجهيزها بكافة الخدمات والمرافق من دورات مياه ومظلات وتندات وأعمدة إنارة وإضاءة وتمهيد المداخل والمخارح وإنشاء غرف للإدارة العامة للمواقف والمرور لإحكام الرقابة والسيطرة ع السيارات وتطبيق القانون علي غير الملتزمين فضلا عن تزويدها بأنشطه استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخل.