محافظ الشرقية يصدر قرارا بوقف مدير ومعلم خبير بمدرسة منزل ميمون الابتدائية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 9660 لسنه 2022 بوقف كلا من، أ. س. م - مدير مدرسة منزل ميمون الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأبوكبير، و ر. ا . ع - معلم خبير بمدرسة منزل ميمون الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأبوكبير عن العمل احتياطيا لمده ثلاثة أشهر، أو لحين إنتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مده الوقف ، وذلك للإهمال والتقصير في العمل، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.



أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 م بشأن أعمال الخدمة المدنية وعلى مأموريه التحقيق رقم 255 لسنه 2022 تحقيقات المحافظة.







