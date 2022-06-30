محافظ الدقهلية يحيل 36 محضرا لمخالفات متنوعة للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على الأسواق والمحلات والمخابز، أسفرت عن تحرير 36 محضرا بالمخالفات المتنوعة والتى تم ضبطها بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر مختار إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه "مختار" لاتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المحلات والأسواق والمخابز بمراكز ومدن نبروه وميت سلسيل وميت غمر والمطرية والمنصورة، وأن كما شملت الحملات المرور على محلات الجزارة بالتنسيق والتعاون مع الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وقال وكيل وزارة التموين ان المحاضر التي تم تحريرها عباره عن 3 محاضر نقص وزن لرغيف الخبز و3 محاضر عدم توافر مواصفات انتاج لرغيف الخبز و1 محضر عدم تمكين الحملات من مباشرة عملها و2 محضر عدم وجود قائمة اسعار و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين و1محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و2 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و15 محضر عدم اعلان عن الاسعار و2 محضر عدم حمل شهادةصحية و1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و4 محاضر ذبح خارج السلخانة و1 محضر سلع منتهية الصلاحية وتم التحفظ على14 كرتونة لحوم برازيلية 200 كجم مقرمشاتو345 كجم خلطة شاورما و6 كجم لبن بودرة و200 عبوة سردين جميعهم منتهي الصلاحية و75 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات.