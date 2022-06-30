ما الهدف من تركيب رادارات مزودة بكاميرات المراقبة المرورية على الطرق؟

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الأجهزة المعنية كاميرات مراقبة متصلة برادارات حديثة بالطرق السريعة وكاميرات إشارات المرور بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، لكى تلتقط جميع المخالفات المرورية فى الاتجاهين، فى أي حالة للسيارة سواء الوقوف أو السير، فهى تلتقط صورة لقائد السيارة ورقم اللوحة المعدنية برقم السيارة فى جميع الحالات.

كما تقوم تلك الكاميرات بتصوير السيارة ومعلومات عن لوحاتها -قراءة الشريحة الذكية للاصق الإلكتروني الجديد وتسجيل بياناتها- وربط تلك المعلومات بمعلومات قائد المركبة المسجل على قاعدة البيانات، ورصد مخالفات عدم ارتداء حزام الأمان للسائق فقط، ورصد التحدث في الهاتف أثناء القيادة، وتخطي السرعات المسموحة.

وتستطيع كاميرا الرادار التقاط الصور أثناء سير السيارات على سرعات تصل لـ300 كم/ساعة، وتكون جودة الصورة الملتقطة عبر الرادار تصل لـ40 ميجا بيكسل في الليل وعلى مسافات أكثر من 300 متر.

وتلك الكاميرات والرادارات تقوم بتصوير السيارات المخالفة للسرعات المقررة لها فى الظلام، وهى صور ملونة، وبمجرد التقاط المخالفة يتم توقيعها على صاحب السيارة لتقليل نزيف الأسفلت، بعد وقوع العديد من الحوادث المرورية وسط انتشار الخدمات أعلى الطرق، ومن تلك المخالفات ربط حزام الأمان والسرعات الجنونية والمخالفة للسرعات المقررة على الطرق والانتظار الخاطئ والتخطئ الخاطئ ومخالفات طمس اللوحات المعدنية، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

وتم تركيب نوع حديث من الرادارات بمحاور القاهرة، ومنها الرادار الفرنسي تفعيله على طريق المطار الجديد، ومحور المشير، ومحور المليون شجرة، ومحور جوزيف تيتو بالقاهرة، إضافة إلى بعض الطرق السريعة بين المحافظات، كما تم تركيب رادار إلمانى بطريق السويس والطرق الدائرية وتتميز الرادارات بالتقاط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان إلى تجاوز السرعات المقررة قانونا إلى التحدث فى المحمول، إلى عدم الالتزام بالحارة المرورية وتجاوز السرعات فى كل حارة مرورية على الطرق السريعة.

وتم تركيب تلك الكاميرات والردارات بقاطعات الطريق الدائرى ومحور صفط اللبن ومحور التسعين وبمناطق القاهرة الجديدة و التجمعات وطريق السويس والإسماعيلية والإسكندرية الصحراوى، وبإشارات الميادين ومنها ميدان التحرير والجلاء وميدان الجيزة ومصطفى محمود وبمنزل محور صفط اتجاه جامعة القاهرة وميدان النهضة وشوارع جامعة الدول العربية وأول شارع فيصل، وبمصر الجديدة فى ميدان روكسى وسيتم تعميمها بباقى قطاعات القاهرة و الجيزة خلال الفترات المقبلة.

وترصد المخالفات المرورية متواجدة بكافة الميادين والمحاور بالعاصمة وبمجرد ارتكاب سائق المركبة المخالفة يتم توقيع الغرامة عليه، محذرا سائقى المركبات من الالتزام بالسرعات المحددة أعلى الطرق والردارات أدخلت خاصية حديثة عليها ترصد المخالفة بالألوان وتتميز تلك الرادارات بمراقبة السرعة على الطرق المحاور وداخل الكتل السكانية لـ 40 كيلو مترا/الساعة، وداخل المدن 60 كيلو مترا/الساعة، وتكون جودة الصورة ليلا تصل حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر.

كما تسمح الرادارات ليلا في قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، تستطيع مسح العديد من السيارات في نفس الوقت في جميع الاتجاهات، كما تلتقط فيديو وصورا فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية، قراءة الشريحة الذكية للاصق الإلكتروني الجديد، وتسجيل بياناتها ربط تلك المعلومات بمعلومات قائد المركبة المسجل على قاعدة البيانات.