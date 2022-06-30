للمرة الثالثة.. حديد عز تخفض أسعار الحديد 500 جنيه للطن ليصبح 17,670جنيه

كتب - أحمد يعقوب

تماشياً مع الاتجاهات العالمية لأسعار الصلب أعلنت اليوم شركة حديد عز عن خفضاً جديداً في أسعار حديد التسليح يبلغ 500 جنيه ليصبح السعر 17,670 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع. ويعتبر هذا الخفض الثالث في الأسعار خلال شهرين وبأجمالي 2,330 جنيه.

وكان الخفض الأول في 26 أبريل الماضي بمقدار 830 جنيه والثاني بقيمة 1000 جنيه بتاريخ 22 مايو والثالث اليوم بمقدار 500 جنيه. ومن ناحية اخري تم تخفيض أسعار مسطحات الصلب بمقدار 500 جنيه ليصبح السعر 20 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة وهو ثاني خفض تعلن عنه الشركة في أقل من شهر ونصف وبإجمالي 5,000 جنيه للطن. حيث كان الخفض الأول بمقدار 4500 جنيه بتاريخ 17 مايو. ويأتي تراجع الأسعار المحلية متمشيا مع المتغيرات العالمية في أسواق الصلب والتي تعاني من فائض هائل في المعروض نتيجة للعقوبات الدولية يقابله انكماش في الطلب ناتج عن التباطؤ الاقتصادي العالمي كأحد التوابع الرئيسية للحرب الروسية الأوكرانية، وذلك وفقاً لما صرحت به مصادر الشركة.