للماميز.. علامات مبكرة تشير لإصابة الطفل بضمور العضلات

فاطمة ياسر

هناك العديد من العلامات والأعراض التي تظهر علي الأطفال الذين يعانون من ضمور العضلات، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف عليه وفقا لموقع "healthline".

مرض ضمور العضلات يعني نقص الكتلة العضلية بشكل تدريجي، ويعد من الأمراض المرتطبة بالجينات الوراثية، وضعف العضلات وضمور حجمها، ويتسبب في إعاقة الطفل بالمشي أو الجلوس، ونزضح للأمهات علامات توضح الإصابة للطفل.

-صعوبة الكلام لدي الطفل.

-صعوبة بلع الطفل للطعام.

-فقدان توازن الجسم لدى الطفل.

-صعوبة المشي أو الوقوف لدى الأطفال.

-صغر حجم إحدى اليدين عن الأخرى.

-فقدان القدرة على الحركة لدى الطفل بشكل تدريجي.

-شعور الطفل بضعف عام بالجسم.

-الشعور بالخدر وتنميل الساقين.

-ضعف عضلات الجسم، والوجه.

وأشار التقرير، إلى أن هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب ولادة طفل يعاني من ضمور العضلات، ومن أهمها أنه في حالة وجود تاريخ عائلي لهذا المرض، يجب استشارة الأطباء المختصين قبل الإنجاب، والهدف هو الوقاية من إصابة الأطفال بالمرض عن طريق القيام ببعض التحاليل الطبية.