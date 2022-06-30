اليوم السابع
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لجنة تحقيقات الكونجرس تستدعى مستشار البيت الأبيض السابق للشهادة

الخميس، 30 يونيو 2022 11:52 ص
لجنة تحقيقات الكونجرس تستدعى مستشار البيت الأبيض السابق للشهادة مشاهد اقتحام الكونجرس
كتبت : ريم عبد الحميد

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أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكى، التى تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس، قرار استدعاء لمستشار البيت الأبيض السابق للرئيس دونالد ترامب بات سيبولون، للإدلاء بشهادته، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.
 
 
وأوضحت الشبكة إن سيبولون، الذى تحدث الكثير من مسئولى الإدارة السابقين عن دوره فى المساعدة فى منع ترامب من اتخاذ إجراءات مشكوك فيها قانونيا فى الفترة الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، طالما اعتبر شاهدا رئيسيا من قبل اللجنة.  وقد رفض الحديث بشكل أكبر مع اللجنة بعدما جلس فى وقت سابق فى مقابلة مغلقة فى 13 إبريل الماضى.
 
 
وقالت اللجنة فى خطاب الاستدعاء إنها حصلت على أدلة بأن سيبولون فى وضع فريد للشهادة، إلا أنه رفض التعاون بعد المقابلة، مما لم يدع خيارا أمام اللجنة سوى إصدار أمر الاستدعاء. وتتخذ اللجنة الآن الخطوة لإصدار الاستدعاء فى محاولة لإجباره على تقديم التعاون رسميا.
 
 
وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بينى تومسون ونائبته ليز تشينى، إن التحقيق الذى تجريه اللجنة المختارة كشف دليلا على أن سيبولون أثار مرارا مخاوف قانونية وغيرها بشأن أنشطة ترامب فى السادس من يناير فى الأيام التى سبقتها.
 
 
وذهبا إلى القول بأنه فى حين أن اللجنة تقدر مشاركته غير الرسمية فى وقت سابق مع التحقيق، إلا أن اللجنة بحاجة للاستماع إليه بشكل رسمى هو مثلما فعل مستشارو البيت الأبيض السابقون الآخرون فى تحقيقات أخرى تتعلق بالكونجرس..
 
 
ورجحت "سى إن إن" أن سيبولون سيوافق على الأرجح على إجراء مقابلة مع لجنة 6 يناير، تقتصر على موضوعات محددة من أجل تجنب قضايا الامتياز، بحسب ما قال محامى مطلع على تفكيره.
 
 

تحقيقات الكونجرس

6 يناير

مستشار البيت الابيض القانونى

ترامب



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