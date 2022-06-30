اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 02:42 م
أكرم القصاص
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لبنان يستضيف الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بحضور أبو الغيط السبت

الخميس، 30 يونيو 2022 01:55 م
لبنان يستضيف الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بحضور أبو الغيط السبت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان يستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بعد غد السبت في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بحضورالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
 
وأكدت الخارجية اللبنانية أن الإجتماع التشاوري سيشارك فيه عدد من وزراء الخارجية العرب، حيث يبدأ وصول الوفود إلى بيروت بعد ظهر اليوم الخميس.
 
وأوضحت أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سيعقد مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب بعد ظهر السبت المقبل في ختام الاجتماع.
 
وينعقد الاجتماع في لبنان الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

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