اليوم السابع
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كيلو الطماطم بـ3 جنيه بس والبطاطس بـ4.. جولة داخل أحد الأسواق بالمنوفية.. فيديو

الخميس، 30 يونيو 2022 01:19 م
كيلو الطماطم بـ3 جنيه بس والبطاطس بـ4.. جولة داخل أحد الأسواق بالمنوفية.. فيديو أحد أسواق المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أحد الأسواق بمحافظة المنوفية، وبلغ سعر الطماطم بين 3 إلى 4 جنيهات مقابل 10 جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه، والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 إلى 4 جنيهات، والخيار بين 3 إلى 4 جنيه.

كما سجل سعر الباذنجان البلدى 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3 إلى 4 جنيهات، والرومي الصوب من 2 إلى 3 جنيهات، والفلفل الحامى من 3 إلى 4 جنيهات.



وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 8 إلى 10جنيهات، والموز من 10 إلى 12 جنيها، والأناناس من 5 إلى 6 جنيهات، والبطيخ من 5 إلى 6 جنيهات، والبرتقال من 5 إلى 6 جنيهات، والجوافة من 6 إلى 7 جنيهات.
 

السوق (1)
 

 

السوق (2)
 

 

 

السوق (3)
 

محافظة المنوفية

اسواق

منوف

اسعار الخضروات



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