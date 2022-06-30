قنا فيها هرم عمره آلاف السنين تم تخريبه ونزع أحجاره قديما.. صور

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من منطقة هرم نوبت أو هرم جرن الشعير، كما أطلق عليه الأهالى قديما، وهى واحدة من المناطق الأثرية بمدينة نقادة جنوب قنا.





ويعد هرم نوبت أحد 7 أهرامات صغيرة أخرى فى مصر لم تستخدم للدفن، ربما ينتمنى إلى "حونى" وهو آخر ملك من الأسرة الثالثة من عصر المملكة القديمة، وهو فى الجزء الشمالى من منطقة نقادة التى تتميز بالعديد من الجبانات والقرى من عصر ما قبل الأسرات التى يعود تاريخها إلى 5800 سنة مضت.

وكان ارتفاع هرم نوبت فى الأصل نحو 12 مترًا وعرضه 18 مترًا ويتكون من الحجر الجيرى المحلى، وقد شيد كهرم مدرج من 3 إلى 4 مصاطب، ولقد تم تخريب الهرم بنزع أحجاره قديما وارتفاعه الآن لا يتعدى 4 أمتار ونصف.

وكانت نوبت واحدة من ممالك الصعيد قبل توحيد مصر منذ 5000 عام، ويقع الهرم بجوار نوبن "ابموس فيما بعد".





احجار-الهرم







احجار-الهرم-بنقادة







هرم-بنقادة







هرم-جرن-الشعير



