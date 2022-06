قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم EVER ART فى رحلتها الأولى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الخميس، عبور سفينة الحاويات العملاقة EVER ART أحدث وأكبر سفينة حاويات فى العالم، فى أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.



وتتبع السفينة "EVER ART" الخط الملاحي "EVER GREEN"، وهي السفينة السادسة ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة عملاقة جاري بناؤها من الفئة 24 A، حيث تتميز السفينة بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 متر، وغاطسها 16.2مترا، وتبلغ حمولتها 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها 24.132 ألف حاوية.



ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للناقلة من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.



وتعتبر "EVER ART" الشقيقة الأحدث لسفن " EVER ARM"، "EVER ACE ، و"EVER ACT"، و"EVER AIM"، و"EVER ALP"، ‏والتي عبرت جميعها قناة السويس عدة مرات من قبل، في إشارة إلى أن القناة تعد الخيار الأول والأكثر كفاءة بين الطرق والممرات العالمية.



وأكد رئيس الهيئة جاهزية قناة السويس لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من أسطول سفن الحاويات عالميا، مشيرا في هذا الصدد، إلى المزايا الملاحية والفنية التي أتاحها مشروع قناة السويس الجديدة من زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع عامل الأمان الملاحي مما كان له بالغ الأثر نحو تعزيز المكانة الرائدة للقناة لتصبح الوجهة الأولى والاختيار الأمثل لعبور سفن الحاويات العملاقة العاملة على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب.



وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تضع نصب أعينها التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والتي تتجه نحو بناء السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مشددا على أن الهيئة تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز قدرة القناة على تقديم أفضل خدمة لعملاءها من خلال استمرار مشروعات التطوير بالقناة حيث تعكف الهيئة على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيسهم في زيادة الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% وزيادة الطاقة التصريفية بواقع 6 سفن جديدة.



جدير بالإشارة أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الخميس عبور 83 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.





جانب من العبور (1)



جانب من العبور (2)



جانب من العبور (3)



قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة EVER ART (1)



قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة EVER ART (2)



قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة EVER ART (3)