اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 09:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قاتل شقيق زوجته فى بولاق الدكرور يعترف: حاول يمنعنى من ضربها فقتلته

الخميس، 30 يونيو 2022 08:00 ص
قاتل شقيق زوجته فى بولاق الدكرور يعترف: حاول يمنعنى من ضربها فقتلته قسم شرطه بولاق الدكرور - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف المتهم بقتل شقيق زوجته في بولاق الدكرور، أمام رجال المباحث، عقب القبض عليه، بارتكاب الجريمة، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته، بسبب خلافات أسرية، واعتدى عليها بالضرب، في الوقت الذي حاول فيه المجني عليه الدفاع عنها، ومنع المتهم من ضربها، ليسدد له القاتل طعنة نافذة بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أسفر عن مقتله.
 
وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتم ضبطه، واستمع رجال المباحث لأقوال زوجة المتهم، التي وجهت اتهاما له بقتل شقيقها، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا تورط المتهم في ارتكاب الجريمة. 
 
واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها. 
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل شقيق زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.  
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب اعتداء المتهم على زوجته بالضرب، وتدخل الضحية للدفاع عنها.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

قتل شاب

خلافات أسرية

بولاق الدكرور

امن الجيزة

قسم شرطه بولاق الدكرور

مباحث الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة