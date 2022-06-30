قاتل شقيق زوجته فى بولاق الدكرور يعترف: حاول يمنعنى من ضربها فقتلته

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل شقيق زوجته في بولاق الدكرور، أمام رجال المباحث، عقب القبض عليه، بارتكاب الجريمة، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته، بسبب خلافات أسرية، واعتدى عليها بالضرب، في الوقت الذي حاول فيه المجني عليه الدفاع عنها، ومنع المتهم من ضربها، ليسدد له القاتل طعنة نافذة بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أسفر عن مقتله.

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتم ضبطه، واستمع رجال المباحث لأقوال زوجة المتهم، التي وجهت اتهاما له بقتل شقيقها، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا تورط المتهم في ارتكاب الجريمة.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل شقيق زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب اعتداء المتهم على زوجته بالضرب، وتدخل الضحية للدفاع عنها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.