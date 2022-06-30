فيها حاجة حلوة.. أقباط يشاركون فى صك الأضحية بدمياط

فريق المحافظات

استقبل الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط عددا من الأخوة الأقباط، للمشاركة فى صك الأضحية هذا العام.



لم يكن ذلك بجديد ففى كل عام اعتاد عدد من الأخوة الأقباط المشاركة فى هذا الأمر، رسائل واضحة يوجهها أبناء دمياط لمن حاولوا التسلل لأفكار الشباب وغرس التطرف داخل عقولهم.



كاهن كنيسة الروم فى دمياط يشارك فى صك الأضحية

الأنبا بندليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في دمياط، كان على رأس المشاركين في صك الأضحية هذا العام، ليس هذا الموقف الوحيد لهذا الرجل الذي أثبت خلاله قوة النسيج الوطني، فقد قام بإعداد موائد الإفطار للصائمين داخل مقر الكنيسة رمضان الماضي.



افيلين متى نائبة قبطية تخصصت في فرش المساجد

كما شاركت النائبة ايفيلين متى في مشروع صك الأضحية الذي أطلقته وزارة الأوقاف، كما تمكنت على مدار الفترة الماضية من تقديم الدعم لعدد من مساجد المحافظة خاصة المتواجدة بالقرى والمناطق النائية، فقد ساهمت في تجديد أكثر من أربع مساجد، فضلا عن دعم مشروعات مديرية الأوقاف داخل دمياط.



مشاركة الأقباط فى صك الأضاحى خير رد على المشككين فى الوحدة الوطنية

ومن جانبه أكد الشيخ محمد سلامة أن هناك الكثير من النماذج التى تمتلك القدرة على ردع الفكر المتطرف، والذى حاول أعداء الوطن غرسه فى عقولنا، لافتا إلى أن تلك المشاهد خير رد على المشككين فى الوحدة الوطنية المصرية، لافتا إلى أن النسيج المصرى سيظل قويا.



وأضاف وكيل أوقاف دمياط أن مشاركة الأقباط ورجال الدين المسيحي في صك الأضحية رسالة إلى الجميع بأننا نمتلك مجتمعا واعيا لما يحاك لمصرنا الحبيبة من مؤامرات، موضحا أن هذه النماذج لابد وأن تتصدر المشهد للتعامل مع المغرضين، وكذلك الحفاظ على شبابنا من الانسياق وراء تلك الأفكار الهدامة.











