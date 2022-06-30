اليوم السابع
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فرديناند ماركوس جونيور يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للفلبين

الخميس، 30 يونيو 2022 08:06 ص
فرديناند ماركوس جونيور يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للفلبين فرديناند ماركوس جونيور
وكالات

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أدى فرديناند ماركوس جونيور، اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للفلبين.

وفاز فرديناند "بونج بونج" ماركوس جونيور  (64 عامًا) في انتخابات الشهر الماضي بأغلبية ساحقة ليحقق أكبر انتصار منذ الإطاحة بوالده في ثورة شعبية عام 1986.

ويخلف رودريجو دوتيرتي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي اكتسب شهرة دولية بسبب حربه القاتلة على المخدرات، وتهديده بقتل التجار المشتبه بهم بعد تركه منصبه.

وحسب موقع العين الإخبارى، أقيمت مراسم أداء اليمين الدستورية في حفل عام بالمتحف الوطني في مانيلا أمام مئات الشخصيات المحلية والأجنبية.

وانتشر أكثر من 15 ألف من أفراد الشرطة والجنود وخفر السواحل في أنحاء العاصمة لحضور حفل التنصيب.

 


الفلبين

فرديناند ماركوس جونيور

مانيلا

رودريجو دوتيرتي

تنصيب رئيس الفلبين



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