عروض كرنفالية وإطلاق رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر احتفالا بذكرى 30 يونيو.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تم تنظيم عدة فعاليات وعروض كرنفالية بدأت فجرا بعروض البالون الطائر التى تزينت بعلم مصر، حيث انطلقت المناطيد الطائرة محلقة في سماء الأقصر حاملة أعلام مصر ولافتات تحيا مصر التي رفرفت في الجو.

كما تم إطلاق الألعاب النارية والبالونات الهوائية فى السماء، إيذانا ببدء الاحتفالات التي تشهدها المحافظة، وشارك فى الاحتفالات السياح وزوار الأقصر من جنسيات متعددة والعديد من وسائل الإعلام، وشهد فعاليات انطلاق البالون الطائر من المطار المخصص لها بالبر الغربى بمدينة القرنة قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن.

فيما بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك حسب بيان صحفى لمحافظة الأقصر.

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك المناسبة الغالية التي سجل فيها الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة أروع وأنبل صور الوطنية دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها وهويتها؛ راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة".