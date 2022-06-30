عادل عبد الفضيل عن ثورة 30 يونيو: جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ

بعث عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة، وكافة مؤسسات الدولة الوطنية لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية في كل المجالات في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها الرئيس السيسي، والتي تتمتع بكافة حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية وترفع شعار الحياة الكريمة لكل مواطن.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن ملحمة ثورة 30 يونيو جاءت لتجسد قدرة المصريين وفي القلب منهم العمال على صنع التاريخ، وتعبيرًا عن إرادة شعبية صادقة في العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطنى بالبناء والتنمية والازدهار على أرض مصر، موضحًا أنه كان وسيظل تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف القيادة الوطنية الحكيمة علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا ناصعًا في مسار كفاح شعب أبى، وانتصارًا لقيم الكرامة والعزة.