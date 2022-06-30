طوارئ بميناء سفاجا البحرى ورفع درجة الاستعداد لسفر عمالة الحج

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوي بميناء سفاجا البحري استعدادا لسفر حوالي 25 الي 30 الف راكب من عمالة خدمات الحجيج.



وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس مجلس إدارة الهيئة شدد علي ضرورة سرعة إنهاء إجراءات سفر عمالة الحج.



وعقد اللواء ياسر عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا اجتماعا مع أعضاء المجتمع الميناءى، وأكد بضرورة زيادة عدد العاملين بالجوازات لسرعة إنهاء إجراءات السفر والتأكيد علي الوكلاء الملاحيين والسياحيين بالالتزام بالاعداد المسموح بها واستيفاء كافة إجراءات السلامة البحرية.



كذلك تأكيد الحجز علي رحلات العبارات وعدم وصول الراكب إلى الميناء إلا قبل السفر باربعة ساعات فقط لمنع التكدس أمام الميناء، مع إدراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر ورحلة العبارة وتواجد ممثلين لهم بادارة الميناء لسرعة حل أى مشكلة في حينه.



كما تم التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر بتوجية باصات الركاب إلى قرية الحجاج وليس امام الميناء كما تم التنبية علي كل توكيل سياحي بزيادة عدد المراوح ووسائل التهوية للحد من درجة الحرارة في الأماكن المخصصة لكل توكيل داخل قرية الركاب وتوفير عدد كافي من عمال النظافة للمحافظة علي نظافة القرية



كذلك تم الانتهاء من رفع درجة الاستعداد لقرية الركاب والتأكيد من توافر مياة الشرب والكهرباء وصيانة دورات المياة ورفع كفائتها وتوفير كافيتريات لتقديم الخدمات اللازمة للركاب واحكام الرقابة التموينية لمراجعة اسعار متطلبات الركاب.



وزيادة اعداد الحمالين لخدمة المسافرين ومتابعتهم بصرامة والغاء الاجازات لكافة العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات السفر علي مدار اليوم وتم التنسيق مع ادارة الحجر الصحي لتواجد سيارة اسعاف مجهزة بالاسعافات الاولية بجوار العبارات اثناء صعود الركاب وتزويد الصالات بكافة الاسعافات الاولية وفتح مركز عمليات بالميناء لمتابعة سفر الافراد وتذليل كافة الصعاب اولا باول التي تواجة سرعة إنهاء الإجراءات.



ويتابع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة الهيئة عملية سفر الركاب اولا باول لحين الانتهاء من سفر كافة عمالة الحج .







سفر عمالة الحجاج بميناء سفاجا (1)



سفر عمالة الحجاج بميناء سفاجا (2)