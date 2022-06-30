اليوم السابع
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طرح كراسة الشروط لمناقصة تشغيل وإدارة المحطات العامة لشحن السيارات الكهربائية

الخميس، 30 يونيو 2022 06:12 م
طرح كراسة الشروط لمناقصة تشغيل وإدارة المحطات العامة لشحن السيارات الكهربائية وزارة قطاع الأعمال العام - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام ، أنه تم طرح كراسة الشروط للشركات المتأهلة لمناقصة تشغيل وإدارة والمساهمة في رأس مال شركة المحطات العامة لشحن السيارات الكهربائية، حيث كان قد تقدم 15 شركة تم تأهيل 11 منها.
 
أضافت أن الشركة تحت التأسيس يساهم في رأسمالها كل من صندوق مصر السيادي ومجموعة مصر القابضة للتأمين بـ30% لكل منها، و20% لشركة حسن علام برأسمال مصدر ومدفوع 120 مليون جنيه، يتم زيادتها بعد اختيار الشريك الفنى إلى 150 مليون جنيه.
 
وتهدف الشركة بحسب بيان الوزارة  إلى إنشاء وتشغيل 3000 شاحن مزدوج كمرحلة أولى خلال 18 شهرا تغطي كافة الطرق السريعة ومحافظات القاهرة و الجيزة والإسكندرية.
 
كما ستقوم الشركة بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لاختيار مواقع المحطات من قائمة مبدئية ضمت أكثر من 2000 موقع.

قطاع الاعمال العام

محطات شحن الكهرباء

السيارات الكهربائية

مناقصة عامة



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