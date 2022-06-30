اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 02:18 م
أكرم القصاص
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ضبط 30 ألف لتر زيت مستعمل و400 كيلو لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

الخميس، 30 يونيو 2022 01:00 م
ضبط 30 ألف لتر زيت مستعمل و400 كيلو لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الطب البيطري من ضبط 30 ألف لتر زيوت مستعمله، بدون بيانات انتاج أو صلاحية،  وضبط 400 كيلو غير صالحة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن الحملات مستمرة على الأسواق، وتمكنت الحملة من ضبط 400 كيلو من اللحوم منها غير صالح للاستهلاك الأدمي، ومنها لحوم مذبوحة خارج السلخانة,

وأضاف عادل الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ ،والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه وردت للمحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بوجود أحد الأماكن غير المرخصة بدائرة مركز دسوق يقوم بإعادة استخدام الزيوت المستعملة.

وأضاف بمداهمة المكان المذكور تبين  لإدارة نشاط بدون ترخيص و سلعة مجهولة المصدر وبدون بيانات وتم تحريز 30 ألف لتر زيوت مستعملة بدون بيانات انتاج او صلاحية زعم المضبوط لديه هذه الكمية انها تستخدم لاستخراج الأحماض الدهنية لصناعة الصابون والصناعات الاخرى، وتحرر المحضر 10626 لسنة 2022 جنح مركز دسوق وجاري العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

 
 

حملة للتفتيش عن اللحوم الغير صالحه
حملة للتفتيش عن اللحوم الغير صالحه

 

ضبط زيوت مستعمله بمخزن
ضبط زيوت مستعمله بمخزن

 

 

ضبط لحوم غير صالح بكفر الشيخ
ضبط لحوم غير صالح بكفر الشيخ

 


 


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