اليوم السابع
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ضبط هارب من 78 سنة سجن ومطلوب فى 29 قضية

الخميس، 30 يونيو 2022 11:46 ص
ضبط هارب من 78 سنة سجن ومطلوب فى 29 قضية سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (172) قطعة سلاح نارى، و(185) قضية مخدرات، وتنفيذ (88907) أحكام قضائية متنوعة.
 
وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (16) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 17 متهم " لعدد 6 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (7134) حكم قضائى متنوع.
 
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (أحد الأشخاص ،  له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة) ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (29) حكم قضائى "3 جنايات – 22 جزئى – 4 مستأنف" فى قضايات "إستعمال القوة – سرقة بالإكراه" والمقضى  فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من (78 سنة) وكفالات مالية حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

تنفيذ الاحكام

حملات امنيه

حوادث

اخبار الحوادث



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