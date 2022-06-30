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ضبط لحوم فاسدة ومختومة بأختام مزورة داخل محل جزارة فى بورسعيد

الخميس، 30 يونيو 2022 05:32 م
ضبط لحوم فاسدة ومختومة بأختام مزورة داخل محل جزارة فى بورسعيد جانب من الحملات
بورسعيد محمد فرج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية، تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية على محلات الجزارة والأسواق العامة للتأكد من سلامة السلع واللحوم والدواجن حفاظاً على سلامة المواطنين.

 

وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين بورسعيد اليوم الخميس، برئاسة خالد فهمى مديرالرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة محمد السحراوى، وحسن عبد الله وياسر جمعة والعربى عبد الحليم كبار مفتشى الرقابة التموينية وبالتنسيق مع العقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين والدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بالطب البيطرى من ضبط 4 محال لبيع اللحوم والدواجن بحوزتهم 250 كيلو جرام كبد دواجن بها إحلال تام وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بناء على تقرير الطب البيطرى.

 

كما تم ضبط أحد الجزارين بحى العرب بحوزته لحوم لبانة دون السن وآخر بحى المناخ لديه لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومى وعليها أختام مزورة، فضلاً عن ضبط لحوم مجمدة ومصنعات اللحوم بدون بيانات الصلاحية، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 

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