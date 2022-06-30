ضبط أغذية منتهية الصلاحية فى حملات رقابية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( المسئول عن ثلاجة مواد غذائية كائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية (جبن) منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل الثلاجة (1,900 طن جبنه منتهية الصلاحية) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المُدعم "إستخراج 82% " ، والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد إستخدامه فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (1,250 طن دقيق بلدى مُدعم) بمواجهته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز ملكه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب ثلاجة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لإدارته الثلاجة بدون ترخيص ، وحيازته كميات من المواد الغذائية " لحوم" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخلها على (760 كيلو لحوم - 1,990 طن أحشاء ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.