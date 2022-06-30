صاحب محل هواتف بالدقى يعتدى على طالبتين بسبب "أكسسوارت موبايل"

كتب أحمد الجعفرى

اعتدى صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة على طالبتين ماجستير رياض أطفال داخل المحل المملوك له بمنطقة الدقى، وتم تحرير محضر بالواقعة، أرفق فيه تقرير طبى بالإصابات التى لحقت بالضحايا.

وقالت "د.م" إحدى الطالبات المعتدى عليها لـ "اليوم السابع"، إنها اشترت بعض الإكسسوارات الخاصة بالهاتف المحمول، ولكنها لم تنل رضاها، فعادت لإرجاعها، إلا أن صاحب المحل (المتهم)، رفض إعادتها.

وتابعت أنها قالت لصاحب المحل إنها لا ترغب فى الحصول على أموالها، ولكنها لن تسامحه أمام الله، فثأر عليها وعلى صديقتها "س. ف"، واعتدى عليهما بالضرب، حتى تدخل عدد من الأهالى ونجدهما من بين يديه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنح الدقى، وحددت جلسة 6 يوليو المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمته.