شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كتب لؤى على

تقدم فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

ودعا الأزهر الشريف، شيخًا وعلماء وطلابًا إلى ضرورة استمرار التكاتف والتلاحم الشعبي واصطفاف المصريين جميعًا صفًّا واحدًا خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الساهرة على أمنه وأمانه، وبخاصة بعد ما تحقق من إنجازات كبرى ومشاريع وطنية هائلة في الطرقات والبنية التحتية وكافة المجالات التنموية، والاهتمام الملموس بالمواطن وتأمين متطلباته وحاجاته بما يكفل له حياة كريمة تُمكِّنه من مواجهة التحديات، وتحقيق الآمال والطموحات، وبذل المزيد من الجهد على طريق التنمية والرخاء والازدهار.

حفظ الله مصر العزيزة وشعبها، وحماها من كل سوء ومكروه، ووفق قائدها ومسؤوليها لتحقيق ما فيه رفعة هذا الوطن واستقراره وازدهاره.. آمين.