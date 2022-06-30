شاهد جمال الشواطئ وطبيعة شمال سيناء المبهرة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أبدع المصور السيناوى "يوسف أبو منونة" فى الكشف عن جمال الطبيعة فى شمال سيناء من خلال صور توثيقية لشاطئ بحر العريش، والمناطق السياحية وأحواض النخيل وشوارع المدن ومزارع الزيتون ونواحى متعددة للحياة اليومية فى شمال سيناء، وأصبحت هذه الصور محل تداول على كثير من صفحات الترويج لمعالم مصر السياحية غير المسبوق معرفتها .

تحدث المصور يوسف أبو منونة لـ"اليوم السابع" عن تجربته فى استحضار جمال سيناء من خلال صور يلتقطها بحرفية وإبداع بقوله، إنه يقوم بالتصوير حبا فى طبيعة محافظة شمال سيناء، وبدافع الغيرة أن يظهر مشاهدتها المبهرة التى لا يراها أحد .

وأضاف أن تجربته مع التصوير بدأت قبل نحو عامين عندما كان يعمل فى إحدى القرى السياحية واختار أن يلتقط صورا من زوايا مختلفة لمكونات مشاهد من الجمال الطبيعى، وعند نشرها على صفحته الشخصية فوجئ أنها محل اهتمام من الآلاف الذين بدأوا فى البحث عن مكان هذه الصور لزيارته.

وتابع أبو منونة أن هذا شجعه لالتقاط مزيد من الصور بدأت بالتركيز على شاطئ العريش واختيار مشاهد مبهرة من جمال الطبيعة خصوصا فى مناطق النخيل على الشاطئ والألسنة البحرية ولحظات الغروب، والجلسات العربية والعرائش أمام البحر وجلسات السمر والأضواء ليلا وحركة المصطافين وما يميز الشاطئ.

وقال إنه توسع فى التصوير ليشمل شوارع مدينة العريش ومكوناتها ومعالمها ومنها المساجد الشهيرة ومجرى وادى العريش والأسواق، وانتقل خارج مدينة العريش ليلتقط صورا لمكونات أخرى من الطبيعة بشكل مختلف منها مزارع الزيتون وغيرها.

ولفت إلى أنه يستخدم أنواع حديثة من الهواتف فى التصوير وإحضار كاميرات احترافية، ويهتم بالجديد فى تكنولوجيا التصوير وأصبح يميل للتصوير البانورامى ومشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى تحفظ للمكان ذاكرته.

وقال المصور السيناوى يوسف أبو منونة إنه يصور وفق رؤيته ويرفض عروضا للتصوير بمقابل إظهار جماليات لمناطق سياحية خاصة ويترك لعينه اختيار ما يريد تصويره طالما يراه مبهج ويعطى انطباعا عن حقيقة شمال سيناء.

واستطرد أن هذا دفع جروبات وصفحات سياحية تروج مناطق مصر السياحية لأخذ صوره كواجهات فى الترويج للمعالم السياحية الطبيعية والشواطئ وهذا أسعده لأنه خدم بلده بالصورة التى تنطق دون كلام وشرح.

وقال إن كل مكان يذهب إليه يلتقط صورا من زوايا أخرى لمعالمه لافتا إلى أنه وثق لكثير من المشاهد لمعالم القاهرة الحديثة والقديمة ومحافظات أخرى، لكنه لا يجد مكانا أفضل من شمال سيناء يلتقط فيه صورا لم يسبقه إليها أحد من حيث تكوينات المشهد والزوايا.

وقال أبو منونة إن كل ما يقوم به هواية ولا يريد أن تكون مهنة، لافتا إلى أن مهنته حرفى يقوم بصناعة المجالس العربية وهو حاصل على مؤهل متوسط، ويرفض تقاضى أى أجر على التصوير الذى يعتبره فن وإبداع خاص به .

وأعرب المصور يوسف أبو منونة عن أمله أن يتحقق حلمه بزيارة كل شبر فى سيناء وتصويره وتوثيقه، لافتا إلى أنه فى سيناء مشاهد كثير غير ظاهرة تحتوى على كنوز من الجمال.



استراحات على الشاطئ



التخيل على شاطئ العريش



الجلسات العربية على الشاطئ



الجمل على شاطئ العريش



الحياة على بحر العريش



الخيل على شاطئ العريش



الخيل فى احدى القرى السياحية



الشاطئ فى المساء



الشاطئ فى المساء



المصور الوثائقى يوشف ابومنونه



المصور يوسف ابومنونه



النخيل القديم بمناطق شرق العريش



فنون تصوير الشاطئ



مدينة العريش



مزارع الزيتون



مشخد بانوراما البحر والشاطئ



مشهد لشاطئ العر-يش



مع محرر اليوم السابع على شاطئ العريش



هدوء شاطئ العريش