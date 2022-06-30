سفارة موسكو لدى صوفيا تطالب بلغاريا بإلغاء قرار طرد 70 من الدبلوماسيين الروس

كتب أحمد عرفة

طالبت السفارة الروسية لدى صوفيا الخارجية البلغارية بإلغاء قرار طرد 70 من الموظفين والدبلوماسيين الروس، موضحة أن هذا القرار استفزازا غير مسبوق، يقوّض العلاقات بين بلغاريا وروسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت السفارة الروسية لدى صوفيا: "نعتبر إعلان 70 من موظفي البعثات الخارجية الروسية الموجودين على أراضي جمهورية بلغاريا أشخاصا غير مرغوب فيهم وأشخاصا غير مقبولين، عملا استفزازيا غير مسبوق، ولا أساس له على الإطلاق يقوض أساس علاقاتنا"، موضحة أن الجانب الروسى يرفض تماما هذه الاتهامات.

وحذرت السفارة الروسية لدى صوفيمن احتمال حدوث عواقب وخيمة للغاية على العلاقات بين الدول.